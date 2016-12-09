Лига Европы. «Генк» на выезде обыграл «Сассуоло» в перенесенном матче

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Сассуоло» на своем поле потерпел поражение от «Генка» – 0:2. Победу гостям принесли голы Брайана Хейнена и Леандро Троссарда.

Благодаря этому результату бельгийцы набрали 12 очков и вышли в плей-офф турнира с первого места. Итальянская команда заняла последнее место в группе F.

Напомним, что встреча была перенесена с четверга на сегодняшний день из-за тумана.

Лига Европы. Групповой этап. Группа F. 6-й тур

Сассуоло (Италия) – Генк (Бельгия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Хейнен, 58; 0:2 – Троссард, 80.

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