Ткачев: «Аршавин и Павлюченко тренировались в «Кубани» наравне со всеми»

Бывший полузащитник «Кубани» Сергей Ткачев, ныне выступающий за «Крылья Советов», рассказал о своем выступлении за краснодарский клуб вместе с Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко. Напомним, что команда испытывала сложные финансовые трудности, из-за которых игроки не получали вовремя зарплату.

«Ясно, что им эта история не доставляла удовольствия. Они пришли при одном руководстве, а играли и тренировались – при другом. Но виду не подавали, тренировались наравне со всеми. Жаль, что у Аршавина слишком часто были травмы. В результате у меня не получилось побольше с ним поиграть, хотя очень хотелось. Всего в одной игре вышли вместе в стартовом составе – он слева, я справа. Проиграли 0:3. Больше вместе не играли. А Павлюченко особенно благодарил меня за гол прямым ударом с углового «Локомотиву». Постоянно шутил, что мы не пожалели наш бывший клуб, разгромив его со счетом 6:2. Для Романа это было очень важно, поскольку в тот момент у него еще был контракт с «Локо», – заявил Ткачев.