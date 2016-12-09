Мхитарян ставит целью гол на «Олд Траффорд»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признался, что первый мяч в составе английского клуба в матче Лиге Европы против «Зари» стал для него очень важным.

«Этот гол для меня – как гора с плеч. Я долго ждал этого момента и рассчитывал, что забью в ближайшее время. Теперь моя следующая цель – отметиться на «Олд Траффорд». Это совсем другие ощущения. Постараюсь сделать все возможное, чтобы это произошло.

Второй тайм мы провели лучше, чем первый. У нас были проблемы со свободными зонами, что затрудняло варианты с последним пасом. Во второй половине все было наоборот, мы постарались улучшить нашу игру и добились результата», – сказал Мхитарян.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Заря» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:2.