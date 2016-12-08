Лига Европы. «Атлетик» сыграл вничью с венским «Рапидом»

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Атлетик» и венский «Рапид» обменялись голами Жолинтона и Энрика Саборита – 1:1.

Другая встреча этой группы между «Сассуоло» и «Генком» перенесена на пятницу из-за тумана, однако оба участника плей-офф от этого квартета известны: ими стали «Атлетик» и «Генк». Бельгийцы могут подняться на первое место в случае удачного исхода перенесенной игры.

Лига Европы. Групповой этап. Группа F. 6-й тур

Атлетик (Испания) – Рапид (Австрия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Жолинтон, 72; 1:1 – Саборит, 84.

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