Бывший защитник ЦСКА: «Перепалка Слуцкого и болельщиков? Это фанаты повели себя некрасиво»

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказал мнение об инциденте, произошедшем после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Напомним, бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий вступил в перепалку с болельщиками.
– Что думаете о случившемся?
– Я думаю, что его на это спровоцировали болельщики.
– Обычно тренеры не поддаются на провокации фанатов.
– Видно, там были сказаны такие слова, что нельзя было сдержаться. Но я считаю, что если человек является главным тренером команды, он должен держать себя в руках.
– Иными словами, это не очень красивый поступок с его стороны.
– Ну почему с его стороны, а не со стороны болельщиков? Это ведь уже не первый случай, когда его провоцировали. Это фанаты повели себя некрасиво.
Источник: «Спорт-Экспресс»