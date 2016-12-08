Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывший защитник ЦСКА: «Перепалка Слуцкого и болельщиков? Это фанаты повели себя некрасиво»

Бывший защитник ЦСКА: «Перепалка Слуцкого и болельщиков? Это фанаты повели себя некрасиво»

8 декабря 2016, 18:11
13

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказал мнение об инциденте, произошедшем после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Напомним, бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий вступил в перепалку с болельщиками.

– Что думаете о случившемся?

– Я думаю, что его на это спровоцировали болельщики.

– Обычно тренеры не поддаются на провокации фанатов.

– Видно, там были сказаны такие слова, что нельзя было сдержаться. Но я считаю, что если человек является главным тренером команды, он должен держать себя в руках.

– Иными словами, это не очень красивый поступок с его стороны.

– Ну почему с его стороны, а не со стороны болельщиков? Это ведь уже не первый случай, когда его провоцировали. Это фанаты повели себя некрасиво.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alll-1
1481212474
фанаты частенько ведут не красиво ,а вот у лени на этот раз нервы сдали
Ответить
84aivengo
1481214372
разве забыли ,что слуцкий сделал? продлил молодость "деревянным" защитникам,мусу переобул,мю в конце концов чуть ли не обыграл в первом же матче... сборную принял бесплатно и вывел на че в безнадежной ситуации... его эпоха была . и он не забудется...
Ответить
zagrizlik
1481214578
Лёня не обращай внимание на этих мудаков безмозглых,пусть лижут свои яйца.
Ответить
cska-62
1481215583
ПОВЕДЕНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ ОСУЖДАЮ. После драки кулаками не машут. Надо было требовать отставки Слуцкого все эти годы, пока он гробил команду и доставшуюся ему в наследство лучшую оборону страны. И паразитировал на ней и мастерстве отдельных футболистов типа Думбия. Никакой командной игры он выстроить просто не в состоянии, ибо делать этого не умеет и никогда не умел. Сегодня меня беспокоит, кто же станет главным тренером ЦСКА?! О назначении Гончаренко до сих пор не объявлено. А если Мистер Оффшор держал по каким-то своим соображениям вредителя Слуцкого семь лет, то почему ему в очередной раз "моча в голову ударить не может"? Назначит Карпина, например, или Аленичева... Чтобы доказать болельщикам, что бывают тренеры-самозванцы ещё хуже Слуцкого?! Тот хоть был дипломатом, что я всегда подчёркивал, и не допустил того, чтобы внутренние конфликты вылезали на публику, как это было у конкурентов... И если кто забыл, то напомню, что я рьяно защищал Слуцкого, когда в самые важные дни на ЕВРО-2016 был осуществлён непонятный и глупый НАЕЗД на него со стороны судей за пусть неудачную, но шутку в телеэфире...
Ответить
R015RK
1481478858
Слуцкий, Крылья Советов ждут тебя, там твой уровень!!!!!
Ответить
Главные новости
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
7
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
2
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Все новости
Все новости
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Вчера, 15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
Вчера, 15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
Вчера, 10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
Вчера, 08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
Вчера, 08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
Вчера, 00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+