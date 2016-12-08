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    Ташуева зовут в «Нант»

    Российский специалист Сергей Ташуев может возглавить французский «Нант». Напомним, что последним местом работы тренера была «Кубань».

    «В настоящий момент нахожусь в фазе ожидания, веду переговоры. Есть один вариант из Франции. Не стану скрывать, это «Нант», достаточно сильный клуб. Но комментировать пока рано. Наберите через пару дней.

    Я сам хочу поработать именно за рубежом. Не хочется идти туда, где мне скажут: чтобы попасть в команду Премьер-лиги, нужно выйти на условного губернатора, съездить с ним на рыбалку, и тогда все получится. Для меня это диковато, такая система немножко напрягает. Не буду называть клубы, но у нас так.

    Как появился вариант с «Нантом»? Позвонили мои европейские менеджеры. Они меня хорошо знают, предложили пообщаться. Я ответил: «Хорошо, давайте общаться». Они понимают, какой футбол я прививаю своим командам. Это футбол атакующий, у меня все команды много забивали: «Анжи», донецкий «Металлург», «Краснодар», «Кубань». Что касается «Нанта», повторюсь, комментировать это как свершившийся факт рано, но в течение двух дней ситуация должна проясниться», – сказал он.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2016 11:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 8 декабря 2016, 18:15

      в Кубани Губернатор не ездит на рыбалку :)))) Ну это так чтобы скинуть условности)))

      0
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 8 декабря 2016, 15:11

      Ух ты!

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 8 декабря 2016, 13:26

      Это он про Белгородского губернатора походу говорит.

      1
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 8 декабря 2016, 13:07

      Да ладно. Пусть едет. Игровая практика за границей явно не повредит

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 8 декабря 2016, 12:01

      было бы неплохо кстати Ташуев не плохой спец ему просто в Кубани не давали работать там никому не давали а занимались простыми махинациями, вот и до занимались

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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Garrincha58 8 декабря 2016, 18:17

      какими махинациями - там Ткачев просто свалил в Министры и решил подбить активы за собой.

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