Моуринью: «Если проиграем «Заре», можем вылететь из ЛЕ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями накануне матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Зари». Напомним, манкунианцы все еще не гарантировали себе выход в плей-офф.

«Это решающий матч для нас. Мы знаем, что случае поражения можем покинуть турнир, а мы не хотим вылетать. Это соревнование важно для нас.

Мы хотим завтра победить, выйти в раунд плей-офф и пройти там как можно дальше. Мы хотим квалифицироваться из очень сильной группы», – сказал Моуринью.

Напомним, в первом матче этих команд «МЮ» победил со счетом 1:0. Перед последним туром в этой группе лидирует имеющий десять очков «Фенербахче», «МЮ» с девятью баллами идет на втором месте, «Фейеноорд» с семью пунктами в активе – на третьем. «Заря» имеет два очка и потеряла шансы на продолжение борьбы в плей-офф.