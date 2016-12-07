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    Хацкевич назвал работу в киевском «Динамо» слухами

    Бывший главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич опроверг возможное назначение на аналогичную должность в киевском «Динамо», назвав подобную информацию лишь слухами.

    «Это только слухи. Сергей Станиславович Ребров хорошо работает, и дай Бог ему успеха», – цитирует слова Хацкевича «Футбол 24».

    Напомним, из-за недовольство работой Сергея Реброва и результатами команды президентом киевлян Игорем Суркисом, появилась информация о возможных сменщиках наставника. Одним из наиболее вероятных кандидатов на это считается Хацкевич, который ушел из сборной Белоруссии из-за несогласия пойти на снижение заработной платы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2016 10:06
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