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    Гюнеш разочарован поездкой в Киев

    Главный тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш не скрывал своего разочарования от разгромного поражения в Киеве от местного «Динамо» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы разочарованы результатом, ведь команда намеревалась выйти в плей-офф. Обидно, что один неудачный вечер перечеркнул целый год серьезной работы», – заявил Гюнеш.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» – «Бешикташ» закончился со счетом 6:0. Турки закончили турнир на третьей строчке в группе В. Отставание от «Бенфики» и второй позиции составило одно очко.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2016 08:06
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