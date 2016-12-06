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    Смолов: «Результаты сборной России на Евро-2016 – говно, команда и каждый игрок – нет»

    Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов оценил выступление национальной команды на прошедшем летом во Франции чемпионате Европы. Напомним, на Евро-2016 россияне не сумели преодолеть групповой барьер, набрав одно очко.

    «Слуцкий после Евро-2016 сказал, что мы – говно? Я не согласен с ним. Да, результат, который показала сборная, – говно, но команда и каждый игрок в отдельности – нет», – сказал Смолов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.12.2016 19:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 28 марта 2017, 14:36

      Хлеб, мясо, овощи, фрукты вы ели тоже отличного качества, но результат тот же - говно. Что бы вы не делали - результат один. Наверно пора биороботов на поле выпускать, в программировании мы на уровне...

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 13 декабря 2016, 07:28

      а почему вас по полю тогда разматывали и размазывали, как то самое вещество, каковым вы не являетесь???

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 6 декабря 2016, 21:26

      Сборной России нужна революция !

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 декабря 2016, 21:21

      Первое утверждение полностью исключает второе! Я бы их соединил, с явным перевесом первого.

      0
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      Рейтинг: +276

      Black77718 6 декабря 2016, 20:05

      Он намекает на то что он 20 мячей забил в чемпе,а в сборной его как надо не использовали,не знаю как насчёт дерьма,но то что они были абсолютной серой посредственностью это диагноз.

      5
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 6 декабря 2016, 19:59

      точно сказал. отдайте другим странам пока еще не опозорились

      0
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 6 декабря 2016, 19:40

      А разница в чем Федя?

      6
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