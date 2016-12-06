Смолов: «Результаты сборной России на Евро-2016 – говно, команда и каждый игрок – нет»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов оценил выступление национальной команды на прошедшем летом во Франции чемпионате Европы. Напомним, на Евро-2016 россияне не сумели преодолеть групповой барьер, набрав одно очко.

«Слуцкий после Евро-2016 сказал, что мы – говно? Я не согласен с ним. Да, результат, который показала сборная, – говно, но команда и каждый игрок в отдельности – нет», – сказал Смолов.