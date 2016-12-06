Покеттино: «Тоттенхэм» приложит все усилия для победы над ЦСКА»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подчеркнул, что «шпоры» выложатся по полной для победы над ЦСКА в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов и добудут путевку в плей-офф Лиги Европы. Игра состоится в Лондоне, 7декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. Отметим, что выхода в еврокубковую весну «Тоттенхэму» будет достаточно не проиграть.

«Есть несколько причин, почему Лига Европы представляет для нас важность после вылета из Лиги чемпионов. Во-первых, мы получим возможность сыграть еще некоторое количество встреч на «Уэмбли», на котором нам уже в следующем сезоне предстоит проводить свои домашние матчи. Помимо этого, игра на несколько фронтов принесет команде пользу. Нашим молодым игрокам не помешает опыт участия в еврокубках.

Важно не растерять позитивный настрой. Нелегко вновь отправляться в Лигу Европы, но раз мы не заслужили продолжить борьбу в Лиге чемпионов, то завтра нужно выложиться по полной для победы над ЦСКА, а после постараться пройти как можно дальше. Мы обязаны это сделать», – сказал Покеттино.