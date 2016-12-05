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    «Локомотив» заинтересован в Александре Кержакове, но игрок хочет остаться в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков вызвал интерес со стороны «Локомотива». По информации источника, в услугах 34-летнего форварда лично заинтересован главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

    Сам футболист намерен остаться в стане сине-бело-голубых и бороться за место в составе, несмотря на недостаток игрового времени. В нынешнем сезоне Кержаков принял участие в девяти матчах «Зенита» в РФПЛ, в которых забил один гол. Контракт игрока с командой рассчитан до лета 2017 года.

    Источник: ФАН

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    05.12.2016 19:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 декабря 2016, 18:39

      Керж уже не торт, увы..

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 6 декабря 2016, 00:49

      в Локо придется играть а он хочет и бабки получать и ничего не делать

      -2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 декабря 2016, 00:49

      Ниасса верните , вдруг что то выйдет !

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 5 декабря 2016, 23:11

      забивной нап нужен.. Это бесспорно. Но Керж из Зенита вряд ли уйдет.

      0
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      Рейтинг: +1070

      wobaekat 5 декабря 2016, 21:49

      Есть предчувствие, что в Локо появится Девич. Свободным агентом.

      0
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 5 декабря 2016, 21:35

      Кержаков очень силен. Если на него делать ставку-он может сделать результат. Но в Зените он нужнее.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Бриг 6 декабря 2016, 04:16

      Согласна с вами частично, не думаю что Александра устраивает наблюдать за игрой со скамейки, а в Локо мне кажется он бы востребован

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz 5 декабря 2016, 21:29

      если уйдет играть - не будет ему места в штате клуба после окончания карьеры игрока..

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 5 декабря 2016, 20:41

      Думаете, охота ему кататься на закате карьеры? Да и к родному клубу сильно привязан

      3
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      Рейтинг: +53

      Тима 88 5 декабря 2016, 20:24

      Че там ща усиление? Сума сошли?

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 декабря 2016, 20:11

      А как по мне, то лучше б в аренду в Локомотив ушел. А то так и будут мариновать на скамейке

      1
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