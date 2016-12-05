«Локомотив» заинтересован в Александре Кержакове, но игрок хочет остаться в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков вызвал интерес со стороны «Локомотива». По информации источника, в услугах 34-летнего форварда лично заинтересован главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Сам футболист намерен остаться в стане сине-бело-голубых и бороться за место в составе, несмотря на недостаток игрового времени. В нынешнем сезоне Кержаков принял участие в девяти матчах «Зенита» в РФПЛ, в которых забил один гол. Контракт игрока с командой рассчитан до лета 2017 года.