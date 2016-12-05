Энрике выпустит Месси с первых минут в матче против «Боруссии» М

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сообщил, что нападающий Лионель Месси сыграет с первых минут в матче заключительного шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

Сине-гранатовые уже гарантировали себе первое место в группе, набрав 12 очков в пяти встречах. Поединок состоится во вторник, шестого декабря и начнется в 22:45 по московскому времени. В текущем розыгрыше турнира Месси провел четыре игры, забив девять мячей и отдав две результативные передачи.