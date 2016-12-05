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    Балотелли мог получить миллион бонусами в «Ливерпуле», если бы не плевал в соперников и судей

    Стали известны подробности контракта нападающего Марио Балотелли с «Ливерпулем». Учитывая сложный характер футболиста, в нем были прописаны бонусы в размере 1 миллиона фунтов стерлингов, если в течение сезона он воздержится от плевков и других оскорбительных действий в адрес соперников и арбитров во время матчей. При этом контракт допускал сделать это дважды за сезон, сообщает The Sunday Times.

    Напомним, итальянец покинул «Ливерпуль» прошедшим летом. За 2 года в клубе он провел на поле 28 матчей, в которых забил четыре гола. Сейчас Балотелли играет в составе «Ниццы», которая лидирует в чемпионате Франции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2016 10:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +320

      T 72 5 декабря 2016, 12:30

      Он застрял в развитии на уровне буйного малолетки из гетто

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 5 декабря 2016, 11:05

      Не пишите такие новости, а то наши футболеры специально будут плеваться и матерится еще больше, чтобы выбить себе такой пункт в контракте. У них же зарплата маленькая по сравнению с обычным народом.

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset > Павел Буре 5 декабря 2016, 11:36

      Их тогда нах слать будут. Это надо обладать нереальным талантом, чтобы тебя терпели и давали столько шансов, сколько дали Балотелли

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