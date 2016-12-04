Червиченко назвал Кокорина переоцененным нападающим с реализацией на уровне первой лиги

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отметив слабую реализацию футболиста. Напомним, что в нынешнем сезоне форвард провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 17 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

– Прибавляет ли Александр Кокорин?

– Переоцененный футболист, который с каждым выходом на поле все ярче подчеркивает, как сильно он мешает созидательной игре команды. Сколько у него моментов! А реализация на уровне первой лиги. Иногда забьет красивый гол, а потом пять подряд моментов испортит.