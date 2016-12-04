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  • Червиченко назвал Кокорина переоцененным нападающим с реализацией на уровне первой лиги

Червиченко назвал Кокорина переоцененным нападающим с реализацией на уровне первой лиги

4 декабря 2016, 22:33
13

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отметив слабую реализацию футболиста. Напомним, что в нынешнем сезоне форвард провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 17 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

– Прибавляет ли Александр Кокорин?

– Переоцененный футболист, который с каждым выходом на поле все ярче подчеркивает, как сильно он мешает созидательной игре команды. Сколько у него моментов! А реализация на уровне первой лиги. Иногда забьет красивый гол, а потом пять подряд моментов испортит.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Червиченко Андрей
Комментарии (13)
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shamil1111
1480880960
адекватно
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AndresLoko
1480881302
Червиченко тот еще тип, но тут все по делу..
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VVM1964
1480881341
Я НЕ ПОЙМУ ЧЕРВИЧЕНКО - ШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ САЙТА ? КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОН " ДЕЛИЛСЯ МНЕНИЕМ " ИЛИ БОМБАРДИР СУЩЕСТВУЕТ НА ЕГО ДЕНЬГИ ?
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Фан666
1480881671
За это и ценится Кокорин, а то про что новости то ещё писать тогда было бы
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lekseij2007
1480886713
Кокорин - распиаренный колхозник.
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veksill
1480887447
всё верно сказано
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RNR4uK
1480888461
Он конечно прав, но почему этот баран обиженный так много интервью стал давать?
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hodyrev
1480907325
Надо было кокорину в свое время в ПФЛ поиграть..за какой нибудь Енисей..хотя все еще может быть)
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Диктор
1480910200
Ух ты даже Червяк способен на адекватное мнение.
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sochi-2013
1480918479
Недооценил ... первую лигу.
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