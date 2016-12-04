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    Гилерме не знал о нахождении Самедова в дубле «Локомотива»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме заявил, что не был в курсе ситуации с полузащитником Александром Самедовым, который после разговора с главным тренером красно-зеленых Юрием Семиным был отправлен тренироваться в дубль. Напомним, ранее сообщалось, что хавбек близок к переходу в «Спартак».

    – Расскажите, в каком психологическом состоянии пребывает переведенный в дубль Александр Самедов?

    – А он разве в дубле?!

    – Да, об этом объявил Семин несколько дней назад.

    – Узнал об этом от вас. Даже не представляю, кто мог принять такое решение. Конечно, не я должен комментировать подобные новости, но уверен, что для него это неприятно. Дубль – определенно не уровень Самедова.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.12.2016 20:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 декабря 2016, 21:01

      Нормально, а он на тренировках по сторонам вообще смотрит? Не казалось ли ему странным, отсутствие Самедова?

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