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    Червиченко: «Если Миранчук даже в «Локомотиве» не лидер, то как он может усилить «Спартак»?»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе в стан красно-белых полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Напомним, контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до ноября 2017 года. На данный момент стороны не могут договориться о его продлении.

    «Миранчук – неплохой игрок, но это не то, что нужно «Спартаку». Он и «Локомотиву» -то не очень сильно помогает и уже тем более не является его лидером. Но если Миранчук не лидер команды, которая идет где-то во второй половине турнирной таблицы, то как он может усилить «Спартак»?» – сказал Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.12.2016 16:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3549

      momwig_ 5 декабря 2016, 00:03

      Вспоминается один анекдот про пИдЕра, который пошел играть в футбол.. "зачем это тебе", - говорят ему... "ну как... чемпионат мира, финал, пас, я выхожу один на один, обвожу вратаря и промахиваюсь мимо пустых ворот.. мне кричат: "ПИИИИИДОООООР!!!!!!", а я кланяюсь, кланяюсь..." Вот примерно такая история с Червем - все знаю, что он такое... а он кланяется, кланяется...

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      Рейтинг: +415

      radga 4 декабря 2016, 19:52

      Каждый комент этого козла(червиченко) - рассматриваю как провокацию для болельщиков Спартака." Бомбардир" не уважает нас (болельщиков Спартака), и специально травит нас этим козлом.
      (Повторяюсь, и призываю всех не обращать внимания на коменты этого "козла").
      В отзывах ни ставить не +, не -..... и вообще - нет его.

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      Рейтинг: +23

      Слава Футболу 4 декабря 2016, 19:39

      Этот жирный ... , разрушивший Спартак, ещё что-то смеет советовать Спартаку? Это как раз тот случай: послушай червя и сделай наоборот. И будет тебе счастье. Вперёд, Спартак!

      1
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      Рейтинг: +304

      Антисемит 4 декабря 2016, 18:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      выстрелили один раз за 15 лет и уже всё: "Великий Спартак, остальные амно..." )))

      -7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 декабря 2016, 17:54

      Спрашивается-а твое какое собачье дело?

      4
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      Рейтинг: +765

      alex1004 4 декабря 2016, 17:11

      Интересно, сколько это толстая задница будет комментировать все что не попадя.

      5
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      Рейтинг: +6913

      батог 4 декабря 2016, 17:03

      Вот Толстый, Ты даже угадывать не умеешь . Он только что гол забил!

      4
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      Рейтинг: +765

      alex1004 > батог 4 декабря 2016, 17:06

      Не в контексте Миранчука, как говорят раз в год и палка стреляет, поэтому один забитый или не забитый гол не является показателем. :)

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      Рейтинг: +5270

      Каратель 4 декабря 2016, 16:58

      червяк не плохой пиздобол,но его вью нах не нужны,он может просто трепаться,а по факту он ноль в футболе.
      P.S.: пример Зобнина,многие говорили скептически о его трансфере в Спартак,а Массимо нашёл тот самый ключ к игроку и теперь Роман и в команде хорошо играет и думаю в сборной много пользы принесёт

      6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Каратель 4 декабря 2016, 19:39

      Честно говоря он при Аленичеве начал хорошо играть, но и сейчас планку держит! Причём на нём стабильно и очень грубо фолят, но парень не ломается, молодец!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 4 декабря 2016, 16:44

      Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко- стал со временем разбираться в футболе??

      3
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      Рейтинг: +765

      alex1004 > Александ1982 4 декабря 2016, 17:07

      Он думает что разбирается. :)

      3
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