Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Спаллетти может выпустить Тотти в дерби с «Лацио» с первых минут

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти в преддверии римского дерби в рамках 15-го тура Серии А заявил, что рассматривает вариант с появлением нападающего Франческо Тотти в стартовом составе. Последним матчем в национальном первенстве, в котором многолетний лидер «джаллоросси» выходил на поле со стартовым свистком, стала игра против с «Кротоне» 21 сентября.

    «Паредеса, Салаха и Флоренци не будет. Эль-Шаарави тренируется с командой, но я пока до конца не уверен, будет ли он готов принять участие в завтрашней игре. В стартовый состав могут войти Итурбе и Тотти.

    Это будет дерби двух команд, находящихся в группе лидеров. У моих футболистов присутствуют достаточно качеств, которых должно хватить для победы. Этот поединок можно назвать самым трудным для нас, но мы выиграем», – сказал Спаллетти.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2016 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 