Агент Головина: «Других предложений мы даже не рассматривали. Саша хотел остаться в ЦСКА»

Агент полузащитника ЦСКА Александра Головина Олег Артемов прокомментировал продление контракта своего клиента.

«Нужно понимать, что заключение любого контракта — это переговорный процесс. В данном случае нам с руководством ЦСКА удалось очень быстро прийти к компромиссу.

Контракт заключен на улучшенных для футболиста условиях. Других предложений мы даже не рассматривали. Саша хотел остаться в ЦСКА и развиваться именно в этом клубе», — сказал Артемов.

Напомним, в пятницу было объявлено о продлении контракта Головина до 2021 года. Предыдущее соглашение игрока с армейским клубом истекало в 2019.