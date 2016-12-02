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    Конте: «Жаль, что теперь Де Брюйне играет за другую команду»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 14-го утра АПЛ против «Манчестер Сити» выразил сожаление, что Кевин Де Брюйне ушел из лондонского клуба.

    «Де Брюйне играл за «Челси», и я думаю, что он действительно отличный футболист. Жаль, что он теперь выступает за другой клуб.

    Он фантастический игрок, но сейчас он играет за «Манчестер Сити». Я желаю ему всего лучшего, но только после нашего матча», – сказал Конте.

    Напомним, «Челси» продал Де Брюйне в «Вольфсбург» в январе 2014 года. Летом 2015 футболист вернулся в АПЛ, перейдя в «Манчестер Сити».

    Источник: Goal.com

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    02.12.2016 22:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 3 декабря 2016, 08:15

      Давайте скажем все дружно Моуру спасибо!

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