Моуринью: «Швайнштайгер может остаться в «МЮ». Он заслужил немного счастья»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью допустил, что Бастиан Щвайнштайгер не покинет команду в зимнее трансферное окно.

«Конечно, он может остаться. Летом мы пытались предпринять кое-какие усилия, чтобы у Бастиана было другое продолжение карьеры. Когда у тебя есть контракт с клубом, ты имеешь власть распоряжаться своей судьбой.

Он решил остаться, несмотря на сложные обстоятельства. Он трудился и заслужил немного счастья в прошлом месяце. В январе у него снова будет возможность повлиять на свое будущее. Возможно, теперь он чувствует себя лучше, потому что работает с командой», – сказал Моуринью.

Напомним, в матче Кубка английской лиги против «Вест Хэма» (4:1) Швайнштайгер вышел на поле впервые с марта.