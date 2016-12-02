Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Зенит» отправился в Ростов-на-Дону без Александра Кержакова

    «Зенит» определился с заявкой на матч 17-го тура РФПЛ против «Ростова». Тренерский штаб питерского клуба взял с собой 20 футболистов. Отметим, что в заявке отсутствует форвард Александр Кержаков.

    Вратари: Лодыгин, Кержаков, Бабурин.

    Защитники: Анюков, Новосельцев, Нету, Ломбертс, Чернов, Кришито, Жирков.

    Полузащитники: Юсупов, Витсель, Могилевец, Маурисио, Жулиано, Мак.

    Нападающие: Гасилин, Кокорин, Дзюба, Джорджевич.

    Встреча состоится 3 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2016 16:10
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 2 декабря 2016, 23:37

      Ждем интересной игры, Ростов заслуживает уважения.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 декабря 2016, 22:31

      Понятно Луческу нужна победа над Ростовом,а в лиге европы Кержакова запустит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12623

      Вомбат 2 декабря 2016, 21:40

      Кержаков мог бы пригодиться, он мало сыграл с Уфой и не устал. К сожалению, легендарный форвард отметил день рождения не только приглашением Шнура, но и избыточным поеданием поросятины, а также соответствующими тостами (для непонятливых - пожеланием неудачи главному сопернику своей команды). Поэтому помочь команде не сможет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 