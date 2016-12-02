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    ЦСКА может вернуть полузащитника «Крыльев Советов» Ткачева из аренды

    Агент Владимир Дейнека, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Ткачева, рассказал, что футболист может вернуться в ЦСКА. По словам Дайнеки, дефицит игроков в атакующей линии может подтолкнуть армейцев на этот шаг.

    «ЦСКА все еще рассчитывает на Ткачева, но непростая финансовая ситуация вынудила клуб отдать в аренду некоторых футболистов. В ЦСКА его брали как левого защитника, хотя Сергей – универсальный атакующий игрок. Но сейчас из-за дефицита креативных полузащитников Ткачева могут вернуть в Москву», – сказал агент.

    В текущем сезоне Ткачев провел за «Крылья Советов» 12 матчей в РФПЛ и забил два гола.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2016 14:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 2 декабря 2016, 21:27

      пусть парень за крылья играет..Мне кажется для цска немного не тянет..

      0
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 2 декабря 2016, 19:02

      Зима покажет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 декабря 2016, 15:25

      Вопрос возвращения Ткачёва из аренды будут решать руководство ЦСКА,
      Крыльев Советов и сам Ткачёв.

      1
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      Рейтинг: +388

      R015RK 2 декабря 2016, 15:04

      Старательный и перспективный, но в цска у него не пошло. Оставайся в КС

      1
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      Рейтинг: +626

      lNeTl 2 декабря 2016, 14:46

      Играя за ФК Севастополь был на мой взгляд лидером команды,выделялся из всех своей самоотдачей,даже между играми его видели на стадионе как он круги наварачивает вокруг стадиона.Очень старательный и перспективный игрок.

      0
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      Рейтинг: +75

      тоширо 2 декабря 2016, 14:25

      да ладно вам, пусть в КС остается)))

      0
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