Мората включен в заявку «Реала» на клубный чемпионат мира

«Реал» определился с заявкой на клубный чемпионат мира. Всего в списке значатся имена 23 футболистов, среди которых есть и травмированный Альваро Мората.

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Яньес.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Пепе, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Данило, Фабиу Коэнтрау, Марсело.

Полузащитники: Тони Кроос, Хамес Родригес, Касемиро, Матео Ковачич, Лукас Васкес, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Криштиану Роналду, Мариано Диас, Альваро Мората.