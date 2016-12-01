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    Макаров: «Гамшик получает намного меньше Кокорина»

    Воспитанник «Спартака», а ныне голкипер «Таранто» Артем Макаров рассказал о том, как ему играется и живется в Италии. Напомним, что права на футболиста принадлежат «Фиорентине».

    Молодые футболисты в Италии получают немного. Это нормально?

    – Я считаю, что это нормально. Ты еще молодой, нужно многое доказывать. Даже если брать зарплаты Кокорина и Гамшика, то… Гамшик играет в «Наполи», в чемпионате посильнее, но в плане заработков во многом уступает Кокорину. В Италии в дубле не все игроки на контракте: только пять-шесть человек. Это не оттого, что клуб жадничает, просто в тех, кто получает, верят особенно. Если брать Россию, то там, наверное, все на зарплатах.

    – Сравнишь свою зарплату в «Фиорентине» и «Спартаке-2»?

    – В Италии в этом плане я проиграл. Но я не за деньгами ехал.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    01.12.2016 11:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 1 декабря 2016, 17:08

      Гамшик или Кокорин,о чем вообще речь!!!О Кокорине ходят легенды по Европе,им интересовался Арсенал Лондонский,его сватают в Испанию,Италию...сравнили не сравнимое,Кокорин это топовый и забивной форвард,играющий за ЗЕНИТ,а не какой-то там Наполи,конечно он должен больше Гамшика получать.Можно сказать это Легенда Российского футбола,он все по делу получает свои миллиарды!!!:-):-):-)

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 1 декабря 2016, 15:41

      Слишком много Макарова сегодня.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 декабря 2016, 15:18

      Мне кажется плохо когда никому ещё неизвестный игрок раздаёт интервью - не простят.Помню в цска хотел игрок(не помню фамилию то ли из чемпа японии или кореи,русский) говорил что контракт подписан - и где он? Пропал,

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      Рейтинг: -25

      Топс 1 декабря 2016, 13:24

      Все получают меньше чем в России

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 1 декабря 2016, 12:52

      Разжиревшие коты

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 декабря 2016, 12:18

      Что за проблема? Захочет Гамшик получать больше денег - приедет играть в Россию. Более того - этот вариант вполне вероятен, когда возраст перевалит за 30-ку. Тот же Спартак его с радостью возьмет.

      -1
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      Рейтинг: +100

      petrovich666 1 декабря 2016, 11:28

      прямо турне по Европе и молодняку у боибардира

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