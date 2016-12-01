Макаров: «Гамшик получает намного меньше Кокорина»

Гамшик или Кокорин,о чем вообще речь!!!О Кокорине ходят легенды по Европе,им интересовался Арсенал Лондонский,его сватают в Испанию,Италию...сравнили не сравнимое,Кокорин это топовый и забивной форвард,играющий за ЗЕНИТ,а не какой-то там Наполи,конечно он должен больше Гамшика получать.Можно сказать это Легенда Российского футбола,он все по делу получает свои миллиарды!!!:-):-):-)
Воспитанник «Спартака», а ныне голкипер «Таранто» Артем Макаров рассказал о том, как ему играется и живется в Италии. Напомним, что права на футболиста принадлежат «Фиорентине».
– Молодые футболисты в Италии получают немного. Это нормально?
– Я считаю, что это нормально. Ты еще молодой, нужно многое доказывать. Даже если брать зарплаты Кокорина и Гамшика, то… Гамшик играет в «Наполи», в чемпионате посильнее, но в плане заработков во многом уступает Кокорину. В Италии в дубле не все игроки на контракте: только пять-шесть человек. Это не оттого, что клуб жадничает, просто в тех, кто получает, верят особенно. Если брать Россию, то там, наверное, все на зарплатах.
– Сравнишь свою зарплату в «Фиорентине» и «Спартаке-2»?
– В Италии в этом плане я проиграл. Но я не за деньгами ехал.