Кирьяков: «Это не футбол»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги матча 16-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:1).

«В очередной раз могу сказать, что обидно проигрывать такие матчи. Где в принципе мы не позволили создать сопернику моменты в первом тайме. Во втором тайме тоже неплохо взаимодействовали при игре в обороне. Но мы допускаем первую же ошибку, за которую нас соперники наказывают. Потом счет заставил нас играть вперед, более активно в атаке. Да, иногда рисковали, позволили сопернику получить еще один шанс, но мы хотели отыграться. Концовку вы видели, нам еще и не везет в каких-то моментах. В штангу попал сам игрок «Рубина», и в концовке Рыжиков выручил свою команду. Жалко. Но претензии предъявить нельзя, старались.

Насколько тяжело играть в таких условиях? С одной стороны, все в одинаковых условиях. Но это не футбол. Надо что-то делать для зрителей, чтобы они могли смотреть в комфортных условиях. Нужно принимать какое-то решение», – сказал Кирьяков.