Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кирьяков: «Это не футбол»

30 ноября 2016, 23:45
7

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги матча 16-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:1).

«В очередной раз могу сказать, что обидно проигрывать такие матчи. Где в принципе мы не позволили создать сопернику моменты в первом тайме. Во втором тайме тоже неплохо взаимодействовали при игре в обороне. Но мы допускаем первую же ошибку, за которую нас соперники наказывают. Потом счет заставил нас играть вперед, более активно в атаке. Да, иногда рисковали, позволили сопернику получить еще один шанс, но мы хотели отыграться. Концовку вы видели, нам еще и не везет в каких-то моментах. В штангу попал сам игрок «Рубина», и в концовке Рыжиков выручил свою команду. Жалко. Но претензии предъявить нельзя, старались.

Насколько тяжело играть в таких условиях? С одной стороны, все в одинаковых условиях. Но это не футбол. Надо что-то делать для зрителей, чтобы они могли смотреть в комфортных условиях. Нужно принимать какое-то решение», – сказал Кирьяков.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Арсенал Кирьяков Сергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Фан666
1480539041
Так уже приняли это решение и все подписались под ним как самым верным? или что партия ошиблась?
Ответить
sprint5
1480560709
интересен список кто подписал на переход осень-весна
Ответить
Garrincha58
1480571461
Кирьякову просто нечего сказать вот и валит на систему а летом что вам мешало играть А я скажу так просто Кирьяков не тренер у нас просто их нет из молодых вообще никого не вижу
Ответить
Garrincha58
1480572324
сколько уже можно талдонить про осень -весну какая на хрен разница кто вам летом даст играть когда в это время проходят ЧМ ЧЕ Кубок ЮА все равно придется делать паузы а еще будут пистеть что мол жарко играть невозможно так лучше в минус сыграть пару тройку матчей чем в жару 30-35 и потом падать в обморок и тем более начинать придется все равно в начале марта и заканчивать в конце ноября так какая разница Кирьяков?
Ответить
yorgenbarenz
1480578561
Кирьяков попал,как член в рукомойник.Ему о себе надо думать,а не о холодных задницах зрителей.
Ответить
nemolod
1480583338
Что футболисты,что их тренеры-показывают на поле то,что умеют!
Ответить
Главные новости
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
9
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
17
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Все новости
Все новости
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
3
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
8
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
17
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
18
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
11
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+