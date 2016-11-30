РФПЛ не станет переносить матч «Ростов» – «Зенит» на февраль

РФПЛ оставила без удовлетворения просьбу «Зенита» и «Ростова» о переносе матча 17-го тура на вторую часть чемпионата. Об этом рассказал президент лиги Сергей Прядкин.

«Лига проанализировала обращение клубов. Юристы дали оценку соответствия обстоятельств статье 6 Регламента чемпионата. По действующей редакции мы не видим возможности перенести матч на февраль. В этой связи не будет и соответствующего обращения в РФС.

В регламенте следующего сезона мы, возможно, отразим новую модель переносов, идя навстречу участникам еврокубков и при согласии обоих участников матча нашего чемпионата. Желаем удачи клубам и хорошего зрелища зрителям, которые планируют посетить этот матч», – сказал Прядкин.

Таким образом, игра «Ростов» – «Зенит» состоится в субботу, 3 декабря.