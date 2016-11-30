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РФПЛ не станет переносить матч «Ростов» – «Зенит» на февраль

30 ноября 2016, 20:00
32

РФПЛ оставила без удовлетворения просьбу «Зенита» и «Ростова» о переносе матча 17-го тура на вторую часть чемпионата. Об этом рассказал президент лиги Сергей Прядкин.

«Лига проанализировала обращение клубов. Юристы дали оценку соответствия обстоятельств статье 6 Регламента чемпионата. По действующей редакции мы не видим возможности перенести матч на февраль. В этой связи не будет и соответствующего обращения в РФС.

В регламенте следующего сезона мы, возможно, отразим новую модель переносов, идя навстречу участникам еврокубков и при согласии обоих участников матча нашего чемпионата. Желаем удачи клубам и хорошего зрелища зрителям, которые планируют посетить этот матч», – сказал Прядкин.

Таким образом, игра «Ростов» – «Зенит» состоится в субботу, 3 декабря.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Прядкин Сергей
Комментарии (32)
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семёнычев
1480526077
Вредители, которые заставляют футболистов играть на снегу, а болельщиков ходить на ФУТБОЛ в валенках, и не должны были облегчить жизнь участникам лиги европы.....
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Serjoga
1480526391
Да, зрелище будет хорошее! В декабре! Самое время для футбола!
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zarsm
1480526645
Когда Зенит в кубке уефа в 2008 играл, так налево и направо переносили всё, а тут...)
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yorgenbarenz
1480527207
Ростов-кость в горле некоторым (матом нельзя). Даже факт того,что Ростову играть важнейший матч в ЛЧ, не является аргументом для подлых чинуш ! Лишь бы дать шанс команде Мюллера выиграть.
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андрей андреев
1480528232
Ростов представляет Россию в Европе.Где все"патриоты",которые должны защитить команду от чиновников?Получается,лохам вчухивают про патриотизм,но как только дело касается личных интересов, о нём(патриотизме) забывают.Так это просто футбол.А если война?
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ufos73
1480529089
Когда нужно бомжам или коням, то мнение сопреника даже не учитывают, перенос по умолчанию... С Ростову пора то же бабки по кабинетам разносить ))))
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alp
1480532795
как всегда - наши чинуши самые гуманные во всем мире - все для людей! уроды ванючие
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Небесная
1480535356
вот гниды, давить их надо
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FCZenit1990
1480547974
вообще надо отыграть первый круг осенью, а второй играть весной придумали тоже играть по снегу а летом сидим и ничего не делаем когда поля нормальные стоят
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Totti11
1480570886
Зря Зенит не согласился! Да,да.... Зенит и Прядкин мутят опять!!! 100%. Ростов дома не проигрывает в России и все это знают! Думают что сейчас появился шанс (а вдруг они второй состав выставят и мы их как-нибудь с помощью судьи и кучи бабла,заряженных и тому и тому и ..... обыграем, вот мы молодцы будем!). Посмотрим! Но когда Зениту был нужен перенос, нате пожалуйста! А Ростову х.....? Теперь окончательно видно, что в кабинетах нужны только московские и питерский клуб! Жаль! Пока так будет, ничего у нас в России с футболом не изменится! Ростову терпения и удачи! Вперед мужики!!!
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