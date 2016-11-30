Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Губернатор Красноярского края: «Найдем деньги, если «Енисей» выйдет в РФПЛ»

    Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский дал понять, что «Енисей» не будет испытывать проблем в том случае, если по итогам этого сезона пробьется в Премьер-лигу. На данный момент команда Андрея Тихонова занимает четвертое место в ФНЛ.

    «Выход в Премьер-лигу? Да, мы такую спортивную задачу перед командой не ставили. Но спорт так устроен, что нельзя не стремиться к победам. Сейчас начнется, что кто-то не захочет в Премьер-лигу. Но в спорте нужно побеждать! Да, РФПЛ требует других ресурсов и других средств. Но пусть команда побеждает. Если выйдем — найдем деньги, обеспечим достойное выступление. Край сильный», — цитирует слова Толоконского САН «Красноярск».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2016 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 5 декабря 2016, 14:58

      Хорошие слова.Тихонову есть о чём подумать.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2462

      Аид666 2 декабря 2016, 19:09

      ну-ну... а потом опять будет ветер ждать чтоб денег принес, так же как черное небо разогнал?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11