Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Губернатор Красноярского края пообещал поддержку «Енисею» в случае выхода в Премьер-лигу

    Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский пообещал финансовую поддержку «Енисею» в случае выхода в Премьер-лигу.

    «Выход в Премьер-лигу? Да, мы такую спортивную задачу перед командой не ставили. Но спорт так устроен, что нельзя не стремиться к победе.

    Сейчас начнется, что кто-то не захочет в Премьер-лигу. Но в спорте нужно побеждать! Да, РФПЛ требует других ресурсов и других средств. Но пусть команда побеждает. Если выйдем – найдем деньги, обеспечим достойное выступление. Край сильный», – заявил Толоконский в эфире телеканала «Енисей».

    После 24 туров «Енисей занимает четвертое место в ФНЛ, имея на своем счету 37 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2016 09:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11