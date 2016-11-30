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    Гранквист: «Лучший игрок в России? Это Кокорин»

    Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист назвал лучшего игрока России, выбирая между нападающими Смоловым, Дзюбой и Кокориным.

    «Если выбирать между Смоловым и Дзюбой, то я бы оставил в нашей команде Федора. За эти два сезона он только становится все лучше и лучше. Он много забил и является важным для нас игроком. Дзюба, конечно, тоже прекрасный игрок, но Смолов лучше.

    Лучший игрок в России? Мне нравится Кокорин. Это отличный молодой игрок, который, думаю, будет играть на уровне еще долгое время. Если надо определиться с лучшим, то назову Кокорина», – заявил Гранквист в эфире программы «Все на футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 07:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 30 ноября 2016, 13:07

      знал что ты не особо умный.... щас убедился что ты долбоеб

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 30 ноября 2016, 12:54

      ну ответ теперь за кокошей,он просто обязан назвать гранквиста лучшим игроком швеции

      1
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      Рейтинг: +11359

      alp 30 ноября 2016, 12:35

      федя на треньке, при случае, засунет кулак гранквисту под ребро ))

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 30 ноября 2016, 10:58

      Это не было бы так смешно, если не было бы так печально.

      2
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 30 ноября 2016, 10:37

      Ну если говорят, что кокоша лучший в нашей сборной, то по поводу её уровня всё становится ясно)

      4
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      Рейтинг: +146

      Misha78 30 ноября 2016, 10:22

      Не пойму, за что его многие хвалят. За такие бабки, которые он получает, должен опу рвать на поле.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6968

      sochi-2013 30 ноября 2016, 09:21

      Троллит, или не в курсе возраста. В 25 все еще молодой и подающий надежды?!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 30 ноября 2016, 09:13

      Рассмешил

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 30 ноября 2016, 08:56

      По мне на данный момент лучший Смолов!

      5
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 30 ноября 2016, 08:56

      а кто лучший в Швеции это наверное Вернблюд

      0
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