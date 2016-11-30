Бубнов: «В предстоящем туре ЦСКА может снова потерять очки»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче 16-го тура между ЦСКА и «Оренбургом», который состоится 30 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени. По мнению Бубнова, гости имеют хорошие шансы не проиграть армейцам.

«ЦСКА может продолжить терять очки, хоть в предстоящем туре и сыграет дома с «Оренбургом». Армейцы давно уже не лидеры чемпионата России, оренбуржцы же тем временем демонстрируют очень неплохую игру. Хозяевам явно придется помучиться в предстоящем матче, а у «Оренбурга» есть неплохие шансы не проиграть. К тому же, поле на стадионе ЦСКА тоже не в лучшем состоянии – газон там довольно вязкий. Возможно, это связано с тем, что дренаж на новой арене еще не устоялся», – сказал Бубнов.