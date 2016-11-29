Полузащитник «Барселоны» Иньеста готов сыграть в матче против «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что полузащитник команды Андрес Иньеста сможет принять участие в матче 14-го тура Примеры против мадридского «Реала». Напомним, ранее полузащитник получил травму колена и вернулся к тренировкам в прошлую пятницу.

«Андрес ждет окончательного разрешения от врачей, но это просто формальности. Он в форме и тренировался с нами. Он готов выйти в составе», – сказал специалист.

Матч состоится 3 декабря и начнется в 18:15 по московскому времени.