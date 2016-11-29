В числе жертв авиакатастрофы в Колумбии – сын бывшего тренера ЦСКА

На борту самолета, перевозившего «Шапекоэнсе» на финальный матч Южноамериканского Кубка в колумбийский город Медельин, находился сын бывшего тренера ЦСКА по физподготовке Пауло Пайшао, работавшего в армейском клубе 2007 по 2009 год. Это стало известно после публикации на официальной странице Управления гражданской авиации Колумбии в Facebook списка пассажиров рухнувшего авиалайнера. Среди прочих в перечне указано имя Андерсона Родригеса Пайшао – члена тренерского штаба «Шапекоэнсе».

Всего в самолете находился 81 человек с учетом девяти членов экипажа. Изначально сообщалось о шести выживших: троих футболистах, а также массажисте, журналисте и стюардессе. Позже появилась информация, что спастись удалось лишь пятерым пассажирам. В настоящее время данные уточняются.