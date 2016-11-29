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  • В числе жертв авиакатастрофы в Колумбии – сын бывшего тренера ЦСКА

В числе жертв авиакатастрофы в Колумбии – сын бывшего тренера ЦСКА

29 ноября 2016, 15:23
6

На борту самолета, перевозившего «Шапекоэнсе» на финальный матч Южноамериканского Кубка в колумбийский город Медельин, находился сын бывшего тренера ЦСКА по физподготовке Пауло Пайшао, работавшего в армейском клубе 2007 по 2009 год. Это стало известно после публикации на официальной странице Управления гражданской авиации Колумбии в Facebook списка пассажиров рухнувшего авиалайнера. Среди прочих в перечне указано имя Андерсона Родригеса Пайшао – члена тренерского штаба «Шапекоэнсе».

Всего в самолете находился 81 человек с учетом девяти членов экипажа. Изначально сообщалось о шести выживших: троих футболистах, а также массажисте, журналисте и стюардессе. Позже появилась информация, что спастись удалось лишь пятерым пассажирам. В настоящее время данные уточняются.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия Шапекоэнсе
Комментарии (6)
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levon_man
1480426162
Собалезную!!!
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woyser
1480427249
Опять целая команда(((
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Дмитрий1515
1480427358
допустили очередную "развалюху" до полета.
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Dennis_Bergkamp
1480431188
История Юнайтеда
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Beshanai_svin
1480432101
Да, тут только соболезновать...
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baltika415
1480440994
Земля всем пухом...
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