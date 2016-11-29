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    Быстров о Хави Гарсии: «Это не футбол, это что-то из кикбоксинга»

    Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров заявил о необходимости дисквалификации полузащитника «Зенита» Хави Гарсии за удар локтем хавбека краснодарцев Юрия Газинского. Напомним, в 15-м туре РФПЛ «быки» переиграли питерский клуб со счетом 2:1. Сам Быстров получил травму ребра.

    – Вы находились в непосредственной близости от места столкновения Юрия Газинского и Хави Гарсии. Что произошло?

    – Это не столкновение. И вообще не футбол, а что-то из кикбоксинга. Если человек в прыжке ломает футболисту нос, а тот к тому же получает сотрясение мозга и теряет сознание, это должно жестко караться. Хави Гарсия не имел права вести себя таким образом, многочисленные повторы доказывают, что судья должен был удалять испанца и назначать пенальти.

    – Еще раз желаю здоровья Юрию Газинскому! И будем объективны: это как минимум желтая карточка и одиннадцатиметровый.

    – Какая желтая, о чем вы?! Желтой там близко не было! Чистое удаление! Будет крайне несправедливо, если за удар соперника в лицо Хави Гарсию не дисквалифицируют хотя бы постфактум.

    – Каково состояние Юрия Газинского?

    – Виделись сегодня на базе. Нос сломан, лечат. Он парень сильный, придет в себя. Все будет хорошо.

    Источник: Бобсоккер

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    29.11.2016 00:11
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 ноября 2016, 10:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Игровой момент чистой воды! Да, жёстко...да, нос сломан, но это игра в футбол сука, а не бадминтон

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +11359

      alp 29 ноября 2016, 09:59

      что то свиновова разговорился

      3
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 29 ноября 2016, 05:35

      Нужно выпустить гарсию на 3 раунда против профессионального кикбоксера. Больше такого не повторится.

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 29 ноября 2016, 05:05

      Согласен на четыре матча минимум. Но думаю оправдают.. этож зинит

      2
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      Рейтинг: +519

      Dammit 29 ноября 2016, 01:00

      Согласен полностью. Гарсия всегда был подлым футболистом и всегда играл исподтишка, не только в этом матче. Хотелось бы, чтобы таких футболистов дисквалифицировали навсегда.
      Но раз уж это невозможно, то, надеюсь, за этот удар его дисквалифицируют хотя бы матча на четыре.

      5
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 29 ноября 2016, 00:48

      Гнилое существо этот гарсия. Если бы это был единичный случай, а то он этим занимается чуть ли не в каждом матче... Сразу вспоминается случай, когда эта испанская рожа спровоцировала на удаление Тарасова: тот сидел на газоне, а это животное подошло и исподтишка наступило ему шипами на ногу... Жду не дождусь, когда это чмо накажут его же методами. Что он, что коста из Челси, не даром земляки

      6
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      ...
      Рейтинг: +519

      Dammit > mdu86 29 ноября 2016, 01:01

      Именно этот момент с Тарасовым тоже сразу же вспомнился после этого матча.

      3
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      Рейтинг: +134

      илья 009 29 ноября 2016, 00:36

      Гарсия тварь. Иди с Емельяненко играй в смешанные единоборства. Чистый пенальти и красная.

      5
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      ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > илья 009 29 ноября 2016, 07:37

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      Илья тварь, иди у Быстрова вялого хряпни

      -4
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 29 ноября 2016, 00:24

      гарсия пи..

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 29 ноября 2016, 00:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ...только не надо про локти-борьба была-девочкам на заметку...

      -6
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      Рейтинг: +1191

      ttter > 1bear 29 ноября 2016, 00:24

      Она была по правилам?

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear > ttter 29 ноября 2016, 00:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ...жестко,не спорю-но это футбол,а не баскетбол...

      -8
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      Рейтинг: +319

      Beim > 1bear 29 ноября 2016, 07:36

      Что значит борьба? Жестко? Борьба когда пытаються сыграть в мяч, а здесь мяча и близко не было... Откровеная грубость с целью причинения вреда. За такой эпизод нужно минимум 6 матчей дисквалификации не говоря уже о пенальти и прямом удалении

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