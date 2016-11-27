Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черышев: «Не «Химки» выиграли, а мы проиграли игру»

    Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев недоволен большим количеством ошибок в игре своих подопечных в матче 24-го тура ФНЛ с «Химками» (3:4).

    «Этот матч проиграли только потому, что совершили грубые ошибки в обороне. После первого тайма обращали внимание на то, что забросы к нам идут с флангов. Проиграли из-за ошибок, а ведь были голы, которые мы забили. Не «Химки» выиграли, а мы проиграли игру», – сказал он.

    Напомним, что на данный момент «Мордовия» занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2016 09:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 27 ноября 2016, 21:25

      Пахнет чем-то нехорошим....Следующий год будет ещё хуже в материальном плане. Но не надо отчаиваться.Вдруг,мордовские геологи обнаружат за зиму громадные залежи алмазов и золота?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11