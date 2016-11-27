Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Монтелла: «В первом тайме команда играла ужасно»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла признал, что его команда провалила первый тайм матча 14-го тура Серии А против «Эмполи» (4:1). Напомним, что в первой половине встречи команды сыграли вничью.

    «В первом тайме команда играла ужасно. Игроки моей команды действовали лениво и неуверенно. Так что я был зол в перерыве. Но вторая половина мне понравилась гораздо больше. Мы создали много моментов. Моя цель – помочь команде расти, поэтому у нас есть еще много работы.

    Лападула? Это не моя проблема, а как раз конкурентов «Милана». Я вижу этого футболиста на тренировках, где он выкладывается на 110 процентов. Если научится использовать свою энергию, то будет играть еще лучше. Бакка сегодня получил выходной. Я знаю, что он был на игре «Севильи». На это было разрешение от меня и клуба. Надеюсь, он хорошо повеселился там», – заявил он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2016 07:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11