Гвардиола: «Еще одна вещь, которую я узнал об английском футболе – это судьи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча 13-го тура АПЛ против «Бернли» (2:1).

«Это было так же сложно, как для «Арсенала», «Ливерпуля» и других приезжающих сюда команд. «Бернли» выше и сильнее нас, так что с ними было трудно, но вообще мы сыграли хорошо, особенно с учетом того, что всего два дня назад мы играли в Лиге чемпионов. Все наши игроки проявили сильный характер, и мы очень довольны, потому что это была важная неделя.

Еще одна вещь, которую я узнал про английский футбол – это судьи. Иногда они фиксируют фол, иногда – нет. Я не осуждаю их, просто такова реальность. Здесь судейство отличается от других стран», – сказал Гвардиола.