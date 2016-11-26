Слуцкий заявил, что болезненные ощущения в ноге не позволяют Дзагоеву играть на максимуме

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 15-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:0) объяснил перестановки в стартовом составе московского клуба. Напомним, изначально с первых минут у армейцев на поле должен был появиться полузащитник Алан Дзагоев, однако в итоге его место занял Зоран Тошич.

– С чем связана замена Тошича на Дзагоева в стартовом составе?

– У него остаются болезненные ощущения в задней поверхности бедра. Нога не позволяет играть на максимуме, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.