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    Неизвестные угрожают бывшему врачу «Челси» Карнейро

    Бывший врач «Челси» Ева Карнейро отметила, что в ее адрес продолжают поступать угрозы. Женщина покинула лондонский клуб после конфликта с тогдашним главным тренером команды Жозе Моуринью, который был крайне раздражен ее действиями в матче с «Суонси» в сезоне 2015/16 в моменте оказания помощи полузащитнику Эдену Азару. После того случая скандал между Карнейро и специалистом лишь разрастался.

    «Я уже давно не появляюсь на публике. Однако угрозы через социальные сети продолжают поступать. Этих людей я считаю трусами, которые должны ответить перед законом», – заявила Карнейро.

    Источник: Daily Mail

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    26.11.2016 11:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 26 ноября 2016, 11:38

      Оставте девушку в покое!!! Мавра гнобить гадо!!!!

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