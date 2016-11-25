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    Орлов: «Аршавин еще может пригодиться сборной России»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин еще способен принести пользу сборной России. По его мнению, Станислав Черчесов может вызвать 35-летнего игрока в национальную команду.

    – Аршавин в Казахстане себя не запустил. Может быть, и его следует вернуть в «Зенит»?

    – Никогда не нужно смотреть в паспорт игроку. Тотти 40 лет, а он «Роме» очень нужен. Такими игроками, как Арашвин, нужно дорожить. Андрей – это футбольная мысль. Его одна голевая передача на чемпионате мира может все решить. Думаю, Черчесов все знает.

    – Нынешний Аршавин способен помочь «Зениту»? Его же можно использовать как джокера?

    – Да. Почему нет? Я бы его сравнил с великим камерунским игроком Роже Милла. Ему уже было за 30 лет, а он играл на чемпионатах мира. Уже напоминал профессора, который преподает где-то в вузе. Но как он играл! Все забывали о его возрасте. Если Андрей будет держать себя в форме, еще пригодится сборной России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 18:27
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 7 декабря 2016, 18:35

      Ну если только чемп мира среди ветеранов , так и ГЕША там сможет фейерить ,как комментатор

      0
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      Рейтинг: +8121

      nik55 7 декабря 2016, 14:14

      мячи подавать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 30 ноября 2016, 10:31

      Мда) что не коментарий у орлова, то анекдот) чтобы играть за сборную, нужно прежде всего желание, как у того же Тотти)

      1
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      Рейтинг: +30

      Tdutybq 22 29 ноября 2016, 07:32

      Акинфеев,братья Березуцкие,Игнашевич,Глушаков,Комбаров,Самедов,Широков(позвать-придет)Аршавин,Кержаков,+1нападающий по выбору.
      Эта сборная и будет играть

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      Рейтинг: +933

      alll-1 26 ноября 2016, 13:27

      Сборной он не нужен ,если только мячи подавать

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      Рейтинг: +3795

      serppion 26 ноября 2016, 12:02

      Захотелось Орлову поумничать, не получилось. Как говорится, всякому овощу своё время.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 ноября 2016, 22:36

      Не может

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 25 ноября 2016, 21:59

      В принципе, можно сегодняшнюю сборную заменить на ветеранов и поставить их на кубок конфедерации. Уж точно хуже не будет!

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      Рейтинг: +320

      T 72 25 ноября 2016, 21:56

      Может одной передачей всё решить,а может все игры проспать,это его режим матч зажигаем,10 отдыхаем

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 25 ноября 2016, 21:44

      да тебе любой зенитовец подойдет!

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