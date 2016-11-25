Орлов: «Аршавин еще может пригодиться сборной России»

Ну если только чемп мира среди ветеранов , так и ГЕША там сможет фейерить ,как комментатор
Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин еще способен принести пользу сборной России. По его мнению, Станислав Черчесов может вызвать 35-летнего игрока в национальную команду.
– Аршавин в Казахстане себя не запустил. Может быть, и его следует вернуть в «Зенит»?
– Никогда не нужно смотреть в паспорт игроку. Тотти 40 лет, а он «Роме» очень нужен. Такими игроками, как Арашвин, нужно дорожить. Андрей – это футбольная мысль. Его одна голевая передача на чемпионате мира может все решить. Думаю, Черчесов все знает.
– Нынешний Аршавин способен помочь «Зениту»? Его же можно использовать как джокера?
– Да. Почему нет? Я бы его сравнил с великим камерунским игроком Роже Милла. Ему уже было за 30 лет, а он играл на чемпионатах мира. Уже напоминал профессора, который преподает где-то в вузе. Но как он играл! Все забывали о его возрасте. Если Андрей будет держать себя в форме, еще пригодится сборной России.