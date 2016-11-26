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    Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» проиграла «Айнтрахту» и другие результаты

    В матче 12-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в гостях потерпела поражение от «Айнтрахта» – 1:2. Отметим, что голом в составе победителей отличился бывший полузащитник «Зенита» Саболч Хусти.

    В других встречах игрового дня «Гамбург» и «Вердер» забили на двоих четыре гола и сыграли вничью, «Кельн» и «Аугсбург» забитыми мячами не отличились, «Ингольштадт» поделил очки с «Вольфсбургом», менхенгладбахская «Боруссия» и «Хоффенхайм» сильнейшего не выявили.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур

    Гамбург – Вердер – 2:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Грегоритч, 3; 1:1 – Бартельс, 14; 2:1 – Грегоритч, 28; 2:2 – Гнабри, 45.

    Кельн – Аугсбург – 0:0

    Айнтрахт – Боруссия Д – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хусти, 46; 1:1 – Обамеянг, 77; 2:1 – Сеферович, 79.

    Боруссия М – Хоффенхайм – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дауд, 25; 1:1 – Амири, 53.

    Ингольштадт – Вольфсбург – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Юнг, 31; 1:1 – Калиджиури, 78.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 19:25
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