Боруссия - Хоффенхайм

|31 тур
|24 апреля, воскресенье
|16:30
|Боруссия
|3:1
|Хоффенхайм
|14 тур
|28 ноября, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|3:3
|Боруссия
|31 тур
|24 апреля, воскресенье
|16:30
|Боруссия
|3:1
|Хоффенхайм
|14 тур
|28 ноября, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|3:3
|Боруссия
|27 тур
|4 апреля, суббота
|16:30
|Хоффенхайм
|1:4
|Боруссия
|10 тур
|2 ноября, воскресенье
|17:30
|Боруссия
|3:1
|Хоффенхайм
|22 тур
|22 февраля, суббота
|18:30
|Боруссия
|2:2
|Хоффенхайм
|5 тур
|15 сентября, воскресенье
|17:30
|Хоффенхайм
|2:1
|Боруссия
|18 тур
|19 января, суббота
|18:30
|Хоффенхайм
|0:0
|Боруссия
|1 тур
|25 августа, суббота
|17:30
|Боруссия
|2:1
|Хоффенхайм
|27 тур
|24 марта, суббота
|18:30
|Боруссия
|1:2
|Хоффенхайм
|10 тур
|22 октября, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|1:0
|Боруссия
|25 тур
|5 марта, суббота
|17:30
|Боруссия
|2:0
|Хоффенхайм
|8 тур
|17 октября, воскресенье
|19:30
|Хоффенхайм
|3:2
|Боруссия
|1/8 финала
|21 декабря, вторник
|22:30
|Хоффенхайм
|2:0
|Боруссия
|23 тур
|19 февраля, пятница
|22:30
|Хоффенхайм
|2:2
|Боруссия
|6 тур
|19 сентября, суббота
|17:30
|Боруссия
|2:4
|Хоффенхайм
|19 тур
|7 февраля, суббота
|17:30
|Боруссия
|1:1
|Хоффенхайм
|2 тур
|23 августа, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|1:0
|Боруссия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|34
|25
|7
|2
|89:22
|+67
|82
|2.
|РБ Лейпциг
|34
|20
|7
|7
|66:39
|+27
|67
|3.
|Боруссия Д
|34
|18
|10
|6
|72:40
|+32
|64
|4.
|Хоффенхайм
|34
|16
|14
|4
|64:37
|+27
|62
|5.
|Кельн
|34
|12
|13
|9
|51:42
|+9
|49
|6.
|Герта
|34
|15
|4
|15
|43:47
|-4
|49
|7.
|Фрайбург
|34
|14
|6
|14
|42:60
|-18
|48
|8.
|Вердер
|34
|13
|6
|15
|61:64
|-3
|45
|9.
|Боруссия М
|34
|12
|9
|13
|45:49
|-4
|45
|10.
|Шальке-04
|34
|11
|10
|13
|45:40
|+5
|43
|11.
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|9
|14
|36:43
|-7
|42
|12.
|Байер
|34
|11
|8
|15
|53:55
|-2
|41
|13.
|Аугсбург
|34
|9
|11
|14
|35:51
|-16
|38
|14.
|Гамбург
|34
|10
|8
|16
|33:61
|-28
|38
|15.
|Майнц
|34
|10
|7
|17
|44:55
|-11
|37
|16.
|Вольфсбург
|34
|10
|7
|17
|34:52
|-18
|37
|17.
|Ингольштадт
|34
|8
|8
|18
|36:57
|-21
|32
|18.
|Дармштадт
|34
|7
|4
|23
|28:63
|-35
|25