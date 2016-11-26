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Судьи
Главный судья:
Дениз Айтекин (Оберсбах)

Боруссия - Хоффенхайм

26.11.2016, Суббота, 17:30 мск Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк Германия. Бундеслига, 12 тур Боруссия - Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
31 тур
24 апреля, воскресенье 16:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
14 тур
28 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
27 тур
4 апреля, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:4 Боруссия
10 тур
2 ноября, воскресенье 17:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2013/2014)
22 тур
22 февраля, суббота 18:30 Боруссия 2:2 Хоффенхайм
5 тур
15 сентября, воскресенье 17:30 Хоффенхайм 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
18 тур
19 января, суббота 18:30 Хоффенхайм 0:0 Боруссия
1 тур
25 августа, суббота 17:30 Боруссия 2:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2011/2012)
27 тур
24 марта, суббота 18:30 Боруссия 1:2 Хоффенхайм
10 тур
22 октября, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
25 тур
5 марта, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Хоффенхайм
8 тур
17 октября, воскресенье 19:30 Хоффенхайм 3:2 Боруссия
Германия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
21 декабря, вторник 22:30 Хоффенхайм 2:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
23 тур
19 февраля, пятница 22:30 Хоффенхайм 2:2 Боруссия
6 тур
19 сентября, суббота 17:30 Боруссия 2:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2008/2009)
19 тур
7 февраля, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
2 тур
23 августа, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 7 2 89:22 +67 82
2. РБ Лейпциг 34 20 7 7 66:39 +27 67
3. Боруссия Д 34 18 10 6 72:40 +32 64
4. Хоффенхайм 34 16 14 4 64:37 +27 62
5. Кельн 34 12 13 9 51:42 +9 49
6. Герта 34 15 4 15 43:47 -4 49
7. Фрайбург 34 14 6 14 42:60 -18 48
8. Вердер 34 13 6 15 61:64 -3 45
9. Боруссия М 34 12 9 13 45:49 -4 45
10. Шальке-04 34 11 10 13 45:40 +5 43
11. Айнтрахт Ф 34 11 9 14 36:43 -7 42
12. Байер 34 11 8 15 53:55 -2 41
13. Аугсбург 34 9 11 14 35:51 -16 38
14. Гамбург 34 10 8 16 33:61 -28 38
15. Майнц 34 10 7 17 44:55 -11 37
16. Вольфсбург 34 10 7 17 34:52 -18 37
17. Ингольштадт 34 8 8 18 36:57 -21 32
18. Дармштадт 34 7 4 23 28:63 -35 25
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