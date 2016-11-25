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  • Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

25 ноября 2016, 13:27
23

Россия укрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам прошедшей еврокубковой недели.

Напомним, что в Лиге чемпионов ЦСКА сыграл вничью с «Байером», а «Ростов» одержал победу над «Баварией». В Лиге Европы «Зенит» выиграл у «Маккаби», а «Краснодар» разошелся миром с «Зальцбургом». Эти результаты принесли 1,2 балла России в копилку рейтинга. Португальцы же набрали 0,5 балла.

В таблице коэффициентов УЕФА у России на данный момент 48,532 балла, а у Португалии – 46,999. Отставание России от Франции (50,332), занимающей пятое место, – 1,8 балла.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы ЦСКА Ростов Зенит Краснодар
Комментарии (23)
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cska-62
1480070224
И тут бердыевский "Ростов" на страну работает! А где орден Курбану Бекиевичу "За заслуги перед Отечеством" 1 степени? Или он только холуям даётся к юбилеям и за вылизывание влиятельных задниц?
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woyser
1480070852
Хорошая вышла еврокубковая неделя! Молодцы команды постарались на славу!
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Mavlu
1480071735
А как эти баллы рассчитываются...
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Rednas
1480076205
Все хорошо, вот только за выход из группы лч дают 5(!) бонусных баллов. А что там у хох... эээ у португальцев? Бенфика - 2 место 8 очков, игра с Наполи (1 место, 8 очков) дома. Порту - 2 место 8 очков, игра с Лестером (1 место, 13 очков) дома. Спортинг - 3 место, 3 очка. Игра с Легией (4 место 1 очко) в гостях. Можно помечтать, что все эти три клуба проиграют и тогда Спортинг вылетает, а Бенфика и Порту опускаются в ЛЕ. Но вериться в это слабо. Скорее наоборот все три клуюа выигрывают, набирают 16 баллов, что в сумме дают 2.5 балла в зачет таблицы коэффициентов и мы как всегда в Ж...е
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Bale2002
1480076746
молодцы
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sargassov
1480083970
Зениту отдельное спасибо, но и Ростов не подкачал за счёт квалифмкации
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ivanthebest
1480087210
Если Ростов и каким-то расчудесным чудом коняхи заедут в ЛЕ, то всё будет отлично и пофиг и на бенфику и на порту, которые поедут дальше. Причём лучше это пускай сделают в ЛЧ, фиг с этими 4 баллами за выход. За то скорее всего они сразу отлетят в плей оффе, в то время как если они бы попали в ЛЕ, шансы на то, что они там забрались бы очень высоко весьма большие. Поэтому, главное Ростову держать свою позицию и будет всё норм. А если коняхи ещё заедут, то вообще отлично, т.к. 4 команды в ЛЕ, это будет очень круто.
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juvseriy
1481096314
Ну от Франции тоже не отставать, в ничего не решающем матче Краснодара и Ниццы, быкам нужно выигрывать, выложиться должны перед отпуском, хотя трудно будет это сделать, все мыслями уже на отдыхе)
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