Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия укрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам прошедшей еврокубковой недели.

Напомним, что в Лиге чемпионов ЦСКА сыграл вничью с «Байером», а «Ростов» одержал победу над «Баварией». В Лиге Европы «Зенит» выиграл у «Маккаби», а «Краснодар» разошелся миром с «Зальцбургом». Эти результаты принесли 1,2 балла России в копилку рейтинга. Португальцы же набрали 0,5 балла.

В таблице коэффициентов УЕФА у России на данный момент 48,532 балла, а у Португалии – 46,999. Отставание России от Франции (50,332), занимающей пятое место, – 1,8 балла.