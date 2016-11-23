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    Арустамян: «Спартак» заинтересован в трансфере Смолова, но Галицкий не хочет отпускать игрока»

    Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе «Спартака» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

    «Массимо Каррера не скрывает, что Смолов – один из его любимых футболистов в России, о чем, помимо прочего, недавно заявил в интервью итальянским СМИ. В начале осени, когда только-только стало понятно, что Каррера пришел в «Спартак» всерьез, он, насколько мне известно, говорил руководству, что хотел бы видеть Смолова в команде. По моей информации, «Спартак» уже общался с представителями игрока на тему возможного перехода.

    Об интересе «Спартака» к Федору знают все стороны, которые потенциально могли бы участвовать в этом трансфере: и сам игрок, и Сергей Галицкий. Галицкий категорически против продажи Смолова в какой бы то ни было российский клуб и даже не собирается рассматривать подобную возможность. Тем более, если речь идет о «Спартаке».

    Если сделка состоится, то, вне всякого сомнения, это будет гигантский трансфер, по сумме близкий к внутрироссийскому рекорду. Кокорин переходил в «Анжи» за 20 миллионов евро – вот и за Смолова, очевидно, потребуют не меньше. Настолько серьезны намерения «Спартака» в отношении Федора? Как бы то ни было, он был бы идеальным дополнением для красно-белых», – сообщил Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.11.2016 15:08
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 24 ноября 2016, 14:19

      Интересненько

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1171

      Argon 24 ноября 2016, 01:13

      Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе «Спартака» ... .
      Из разряда - "Бабкины сказки". Комментаторы в курсе всех дел.

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 23 ноября 2016, 23:27

      Галицкий категорически против продажи Смолова в какой бы то ни было российский клуб и даже не собирается рассматривать подобную возможность........... , главное чтобы он не передумал...............

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 23 ноября 2016, 19:28

      ПЕНИС ВАМ В РОТ А НЕ ФЕДЮ !

      4
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 23 ноября 2016, 18:46

      Смолову, нет никого смысла переходить в Спартак. В плане з/п сомневаюсь ,что Спартак предложит на много больше нынешней . В плане развития как футболиста ,думаю стоит рассмотреть варианты из Европы.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 ноября 2016, 18:13

      Смолову если уж уходить из Краснодара то в Европу надо бы, а так шило на мыло менять

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 23 ноября 2016, 18:12

      Не отдаст его Галицкий, разве что какая-нибудь фантастическая сумма лямов в 30-40 может его и заинтересует, но Спартак естественно столько не даст. Да и Феде самому в Краснодаре по-моему очень даже комфортно.

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 23 ноября 2016, 18:02

      За два дня тут информации, что Спартак по 2-3 человека из каждого клуба собирается приобрести.

      0
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      Рейтинг: +1052

      mig28 23 ноября 2016, 17:52

      Да ну вряд ли!

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 23 ноября 2016, 17:19

      Откуда он все знает? Везде свой шнобель сует))) Далеко не все, что говорит оказывается правдой)))

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