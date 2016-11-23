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  • Безбородов признался, что совершил ошибку, назначив штрафной в ворота «Арсенала», после которого ЦСКА забил гол

Безбородов признался, что совершил ошибку, назначив штрафной в ворота «Арсенала», после которого ЦСКА забил гол

23 ноября 2016, 13:22
10

Главный арбитр матча 14-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА (0:1) Владислав Безбородов признал, что совершил ошибку, назначив на 19-й минуте встречи штрафной в ворота тульской команды, который реализовал игрок армейцев Георгий Миланов.

«Чем больше я смотрю по телевизору повтор эпизода, тем больше убеждаюсь, что там ошибка не в назначении или неназначении 11-метрового, там ошибка вообще в назначении штрафного. Игрок «Арсенала» принимает мяч боком, и его рука, которая изначально далеко от тела, при приеме мяча идет к телу. В конце концов, мяч касается игрока где-то в районе плеча, вопрос уже не стоит о нарушении, нужно было продолжить матч. На повторах видно, что ближайший соперник не среагировал на этот эпизод.

Если бы футболист встречал мяч лицом, я бы мог посмотреть на руки, увеличивает ли он объем тела. А мяч попал в плечо, преимущества игрок не извлекает из технического приема. Поэтому я считаю, что ошибся с назначением этого штрафного. Нужно было продолжить игру», – сказал Безбородов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Безбородов Владислав
Комментарии (10)
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Totti11
1479897450
Поздно!
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alll-1
1479899175
гол надо отменить
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ivanthebest
1479902574
А другого никто и не ожидал! Ибо ясно было что штрафной был левый и с него кони забили победный мяч! Какого хрена судьи постоянно тащат коней, то назаначая левые пендали, то левые штрафные, то отменяют чистые голы? Как они задрали. Получили на лапу, а потом типо да виноват, простите! Пидорасы!
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zigbert
1479904594
Хорошо что признал ошибку.
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бочаров
1479905045
после драки кулаками не машут только жопу подтирают
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VVM1964
1479905212
" ЛУЧШЕ ПОЗДНО ЧЕМ НИКОГДА " , НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ , НО ПОСТУПОК МУЖСКОЙ .
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ijgiz
1479908673
мавр сделал дело - может говорить - в следующий такой же эпизод всегда будет трактоваться в пользу сильных - потом можно опять сказать про ошибку - только почему то ошибки однобокие
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igorek25
1479909211
Спорное признание в ошибке назначения штрафного уводит в сторону от темы неназначения очевидного пенальти.... Хитро ))
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