Безбородов признался, что совершил ошибку, назначив штрафной в ворота «Арсенала», после которого ЦСКА забил гол

Главный арбитр матча 14-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА (0:1) Владислав Безбородов признал, что совершил ошибку, назначив на 19-й минуте встречи штрафной в ворота тульской команды, который реализовал игрок армейцев Георгий Миланов.

«Чем больше я смотрю по телевизору повтор эпизода, тем больше убеждаюсь, что там ошибка не в назначении или неназначении 11-метрового, там ошибка вообще в назначении штрафного. Игрок «Арсенала» принимает мяч боком, и его рука, которая изначально далеко от тела, при приеме мяча идет к телу. В конце концов, мяч касается игрока где-то в районе плеча, вопрос уже не стоит о нарушении, нужно было продолжить матч. На повторах видно, что ближайший соперник не среагировал на этот эпизод.

Если бы футболист встречал мяч лицом, я бы мог посмотреть на руки, увеличивает ли он объем тела. А мяч попал в плечо, преимущества игрок не извлекает из технического приема. Поэтому я считаю, что ошибся с назначением этого штрафного. Нужно было продолжить игру», – сказал Безбородов.