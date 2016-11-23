Кокорин и Данни занимаются по индивидуальной программе, Жирков вернулся в общую группу

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вышел на тренировку своей команды перед матчем группового турнира Лиги Европы с «Маккаби». Он занимается по индивидуальной программе, наматывая круги вокруг поля. Компанию ему составил продолжающий восстановление после операции португалец Данни, а также защитник Игорь Смольников. Отдельно от общей группы продолжает заниматься полузащитник Олег Шатов. А вот Юрий Жирков вернулся в общую группу.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Маккаби» состоится в четверг, 24 ноября, в 19:00 по московскому времени.