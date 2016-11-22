Чалов: «Не особо волновался перед дебютом в ЛЧ. Обычная игра, просто название турнира другое»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в эфире программы «Все на футбол!» поделился впечатлениями после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (1:1). 18-летний форвард провел свой первый еврокубковый поединок.

«Не особо волновался перед дебютом в Лиге чемпионов. Обычная игра, просто название турнира другое. Не зацикливался на том, что играем с «Байером», выходил, как на обычную встречу.

Почему не дожали «Байер»? Не знаю, с чем это связано. Когда было много моментов, должны были забивать. Наверное, просто не повезло сегодня. У «Байера» хорошие защитники, но нам все равно нужно было реализовывать моменты и выигрывать.

Больше всего запомнился момент во втором тайме, когда Вернблум скидывал мяч головой. Я был перед воротами и должен быть ударить в касание. Захотел принять мяч и не смог его обработать», – сказал Чалов.