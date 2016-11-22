Слуцкий: «И в прошлом году, и в этом были обидные поражения в ЛЧ»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (1:1).

– Это, наверное, наша лучшая игра в Лиге чемпионов. Жаль, что не смогли воплотить преимущество в большее количество мячей. Но все равно хочу поблагодарить команду.

– Как оцените игру Чалова, каковы кондиции Дзагоева?

– Дзагоев провел всего две тренировки в общей группе. Замена в конце была по его состоянию. Никакого повреждения нет. Дзагоев и так себя превзошел по состоянию. Чалов не забил несколько моментов, но может занести этот матч в актив. Пока его можно слегка подхваливать.

– Как оцените шансы ЦСКА на еврокубковую весну? И какое будущее у Траоре в ЦСКА в связи с такой игрой Чалова?

– Чтобы понять шансы, надо дождаться результата игры «Тоттенхэма» и «Монако». Если по Чалову, то не думаю, что его игра напрямую влияет на будущее Траоре.

– Обращали внимание на игру ЦСКА при создании офсайда?

– Обращали, но думаю, что это не самая наша большая проблема при игре в обороне.

– Можете назвать этот розыгрыш Лиги чемпионов самым обидным в вашей карьере в ЦСКА?

– В том году тоже было обидное домашнее поражение от «Вольфсбурга». Поэтому и в прошлом, и в этом сезоне ситуации во многом похожи, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Добавим, что ЦСКА лишился шансов на попадание в плей-офф ЛЧ, а сохранение шансов продолжить борьбу в весенней стадии ЛЕ зависит от исхода матча «Монако» и «Тоттенхэма».