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  • Слуцкий: «И в прошлом году, и в этом были обидные поражения в ЛЧ»

Слуцкий: «И в прошлом году, и в этом были обидные поражения в ЛЧ»

22 ноября 2016, 22:45
14

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (1:1).

– Это, наверное, наша лучшая игра в Лиге чемпионов. Жаль, что не смогли воплотить преимущество в большее количество мячей. Но все равно хочу поблагодарить команду.

– Как оцените игру Чалова, каковы кондиции Дзагоева?

– Дзагоев провел всего две тренировки в общей группе. Замена в конце была по его состоянию. Никакого повреждения нет. Дзагоев и так себя превзошел по состоянию. Чалов не забил несколько моментов, но может занести этот матч в актив. Пока его можно слегка подхваливать.

– Как оцените шансы ЦСКА на еврокубковую весну? И какое будущее у Траоре в ЦСКА в связи с такой игрой Чалова?

– Чтобы понять шансы, надо дождаться результата игры «Тоттенхэма» и «Монако». Если по Чалову, то не думаю, что его игра напрямую влияет на будущее Траоре.

– Обращали внимание на игру ЦСКА при создании офсайда?

– Обращали, но думаю, что это не самая наша большая проблема при игре в обороне.

– Можете назвать этот розыгрыш Лиги чемпионов самым обидным в вашей карьере в ЦСКА?

– В том году тоже было обидное домашнее поражение от «Вольфсбурга». Поэтому и в прошлом, и в этом сезоне ситуации во многом похожи, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Добавим, что ЦСКА лишился шансов на попадание в плей-офф ЛЧ, а сохранение шансов продолжить борьбу в весенней стадии ЛЕ зависит от исхода матча «Монако» и «Тоттенхэма».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Байер Дзагоев Алан Чалов Федор Слуцкий Леонид
Комментарии (14)
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cska-62
1479844849
"– Можете назвать этот розыгрыш Лиги чемпионов самым обидным в вашей карьере в ЦСКА?" Журналист, задающий подобные вопросы, жил на Луне? Все последние годы? Без какой-либо связи с Землей? И только вчера вернулся? И сразу в журналистику? Ну хорошо хоть, что не в президенты... И не к ядерной кнопке... :-)))
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Фан666
1479847483
Типа в прошлом году опозорились ну и в этом не хуже сыграли
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NighteMare
1479850351
И в прошлом году и в этом никакущая игра, слуцкого на пенсию
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Lev Aleks
1479851322
и такая дребедень каждый сезон.....всё-таки коней на переправе менять надо.....
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super.zenitchik
1479851782
Позор за позором. Раз невезение, другой раз... Если нет удачи, то это тенденция. Ждем матч Ростова. Те хоть сражаются.
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Rzn_za_cska
1479852117
По игре и в правду пожалуй лучший матч Только поставили чалова и практически нет передач верхом, которые не к чему хорошему не приводили это однозначно плюс чалов молодец :-)
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mutabor0992
1479857822
Гипопотут ну будь мужиком...Уйди в отставку.Вот Газзаев всегда так делал.И кстати Газза построил эту линию обороны.
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cska-62
1479861004
Пресс-конференция известного тренера: - «Тоттенхэм» - межпланетное пространство, «Байер» - медзвёздное пространство, «Монако» - вообще межгалактическое пространство! Сплошной космос! А мы не научились пока играть даже на первой космической скорости — 7,9 км/с, необходимой для выхода на орбиту вокруг Земли. И чего вы все от нас хотите? С кем играть заставляете? Нет, чтобы со школьниками из Жмеринки… Ну, на худой конец, с кондитерами из Тулы…
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нейтральныйкакникто
1479863109
Все поражения обидные, Слуцкий открыл америку. Говорит -ЛУЧШАЯ ИГРА . Игра оценивается в первую очередь по результату, и он нейтральный , а именно для ЦСКА-отрицательный. Создаётся впечатление , что Гинер реально не ставит задачи на выход ЦСКА из группы , войти в групповой раунд и заработать этим самым деньжат -вот его задача.Футбол как бизнес не более, и Слуцкий будет тренером, пока ЦСКА будет участвовать в групповом раунде , хоть и проигрывать., довольствуясь малым
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R015RK
1479982653
Леня, головой надо думать, а не жаловаться на ежегодные обидные поражения. Ты задрал ставить в основу черное полено, от которого мяч отскакивает как от стены. Молодежь с дубля привлекать необходимо, у тех есть интерес к игре и они будут сражаться на поле, а не отбывать номер. Короче твое вечное нытье надоело, не можешь справиться, - так уйди и не парь мозги.
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