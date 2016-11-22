Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира могут отменить

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация рассмотрит целесообразность проведения Кубка конфедераций и клубного чемпионата мира.

«Эти турниры проходят уже много лет, но сегодня, учитывая плотный график, следует подумать, есть ли в них смысл.

Календарь – настоящая тема для дебатов. Я готов выслушивать все предложения и проводить изменения, если это действительно понадобится», – сказал Инфантино.