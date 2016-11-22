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    Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира могут отменить

    Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация рассмотрит целесообразность проведения Кубка конфедераций и клубного чемпионата мира.

    «Эти турниры проходят уже много лет, но сегодня, учитывая плотный график, следует подумать, есть ли в них смысл.

    Календарь – настоящая тема для дебатов. Я готов выслушивать все предложения и проводить изменения, если это действительно понадобится», – сказал Инфантино.

    Источник: Le Parisien

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    22.11.2016 14:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 ноября 2016, 17:52

      Может лучше число участников чемпионатов мира и Европы не трогать? Или перестать выдумывать всякую поебень со сборными и левыми товарниковыми днями, вместо нормальной игры в чемпах...

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      Рейтинг: +16

      гриффон 22 ноября 2016, 17:15

      вместо товарищеских будет лига наций

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