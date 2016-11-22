Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ловчев: «Очень плохо, если трансфер Селихова действительно не согласовали с Каррерой»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался за приобретение «Спартаком» голкипера «Амкара» Александра Селихова. При этом он подчеркнул, что данный трансфер должен быть обязательно согласован с главным тренером команды Массимо Каррерой. На днях появилась информация, что стороны практически договорились о переходе. Вчера, по сведениям некоторых СМИ, 22-летний страж ворот пермяков уже прошел медобследование для красно-белых в одной из столичных клиник.

    «Я за то, чтобы «Спартак» купил Селихова, но если этот трансфер в самом деле не согласовали с Каррерой, это очень плохо. Во-первых, это разочаровывает тренера, который работает с душой и говорит хорошие правильные слова в адрес владельца клуба и команды. Такой поступок оставит у Карреры горький осадок.

    Во-вторых, люди, которые ведут «Спартак»... ну, ветераны, не могут им быть благодарны за футбольную команду, мы-то воспитаны Старостиным совершенно иначе, он просил не совершать такие поступки. Это все продолжение той фразы Федуна про тренера и 10 процентов.

    В-третьих, почему никто не спрашивает мнение тренеров? Принцип тупого бизнеса: «Я вас нанял, давайте работайте!» Если трансфер Селихова не согласовали с Каррерой, Федун, вы грубо ошибаетесь, и ваши помощники неправильно себя ведут!» – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2016 07:52
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3235

      Опорник84 22 ноября 2016, 19:20

      Если парень действительно талантлив и будет пахать на тренировках,очень скоро заиграет в основе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 22 ноября 2016, 11:58

      херово будет если он будет лавку протирать..как например Чепчугов..ему играть надо ..парень талантлив..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 22 ноября 2016, 11:46

      Меня искренне умиляют люди, типа Ловчева, употребляющие слова "тупой бизнес" по адресу к бизнесмену Федуну. Ловчев, покажи заработанные твоим бизнесом деньги. Как покажешь - посчитаем. И если вдруг окажется, что больше чем у Федуна, начнешь учить его заниматься делами. А пока всяк сверчок знай свой шесток.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > mgordeev 22 ноября 2016, 13:58

      Да, конечно... Политрук Федун, занимаясь коммунистическим воспитанием молодёжи, на досуге занимался бизнесом... Нефть добывал... Каждый вечер, и каждую ночь... Днём на службе рассказывал молодым бойцам о верности марксистско-ленинского учения, которое "всесильно потому, что оно верно...", а потом сразу на самолёт и на нефтедобычу... К утру назад... И так долгих 15 лет! Непонятно только, почему в 1988 году Федун не легализовал свой тайный нефтяной бизнес, когда был принят Закон о кооперации в СССР. Ждал чего-то... До самого 1992 года... Когда, по словам злопыхателей, началась раздача национального достояния страны САМЫМ ВЕРНЫМ ЛЕНИНЦАМ!!!
      Кафка отдыхает? Не так ли, mgordeev??? :-))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > cska-62 22 ноября 2016, 17:14

      Спартак вошел в ТОП-50 самых быстрорастущих бизнесов в Европе. Я не думаю, что тут еще что-то надо комментировать, тем более опираясь на эмоции. Бизнесменов оценивают люди, которые даже критериев не знают, некомпетентны, ничего в этом не достигли. Лукойл с точки зрения бизнеса - прекрасная компания. Если есть впечатление, что нефть качать просто - посмотри на роснефть, они пролюбили все, весь капитал, одни убытки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > cska-62 22 ноября 2016, 19:24

      +100.. но ты не открыл ничего нового..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 22 ноября 2016, 10:20

      Будет как Чепчугов в ЦСКА, многолетний вратарь скамейки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 22 ноября 2016, 10:06

      На каждую позицию должна быть железобетонная замена!Во всём мире и в нашей стране есть игроки от которых глупо отказываться!А за ложь в сми давно пора судить!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 22 ноября 2016, 09:25

      Педерасты!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 22 ноября 2016, 19:23

      опять ты, друг мой, недоразвитый появился, видимо в твоей поликлинике имеется Интернет))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11